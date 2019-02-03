#ليبيا_الآن I أيام المطر ما كان يصلح لها غير هادو
من لا زال يستعملهم لاطفاله
#ليبيا_الآن I أيام المطر ما كان يصلح لها غير هادو
من لا زال يستعملهم لاطفاله
يقولونا الناس ألي تعرف البلاد ،،، الحاجة القديمة ديما باهية وتعيش أطول فترة ،،،
توا تشري اي حاجة بالغلي وما تقعدش أسبوع وتلوحها ،،،،
وين ايامات الفيديو JVC وشكلاطة ورد ومشروب القط و الكوثر الي شربة وحدة منه بس تخلي الغازات تطلع من خشمك من قوة الجودة ,, وايامات الخمسمئة وخمسة البيجو 505 المتكنطية 1990 ،،، وايامات المقلاع والياستيك والجتطوني ،،، ايامات الطفولة والشباب والشارع ليها نشاط ومعنى.
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