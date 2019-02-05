ليبيا_الآن | نساء ليبيا.. نموذج على العزيمة والإصرار . . . تقدّمت الأسبوع الما…

#ليبيا_الآن | نساء ليبيا.. نموذج على العزيمة والإصرار

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تقدّمت الأسبوع الماضي 66 طالبة من الصف الأول إلى السابع الإعدادي بمدرسة نور الحرية لتعليم الكبار لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في بنغازي.

وانتشرت صُور الطالبات اللاتي صممن على تحصيل العلم ولم يكترثن للظروف التي سبق وأن حالت بينهن وبين مقاعد الدراسة.

ولاقت صور الطالبات المُكافحات ترحيباً واسعاً من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تبادولها بعبارات الإشادة والمديح للعزيمة التي التمسوها باجتهاد الطالبات.

وتُعتبر خطوة دعم هؤلاء المُكافحين والرفع من معنوياتهم لتحقيق حلمهم بُرهاناً على وعي وإدراك المُجتمع بكون العمر مُجرّد رقم أمام سمو العلم وأهدافه.







