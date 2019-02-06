ليبيا_الآن | حماية طرابلس تبارك جهود مكافحة الإرهاب . . . طالبت “قوة حماية طرا…

#ليبيا_الآن | حماية طرابلس تبارك جهود مكافحة الإرهاب

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طالبت “قوة حماية طرابلس” في بيان لها -صدر ليل الثلاثاء ونشرته على صفحتها الرسمية- النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شُحنة المدرعات التي ضبطها وكشف عنها موظفو الجمارك في ميناء الخمس.

كما عرج بيان قوة على ما أسماه بالحرب الأخيرة بجنوب طرابلس مطالباً بملاحقة المتسببين فيها بقرارات وزارية تحمل طابع الفتنة المتعمدة –حسب وصف البيان- وكذا الممولين للمعارك والداعمين لها .

وخلص البيان إلى أن “قوة حماية طرابلس” لا تعترف بشرعية المجلس الرئاسي إلا مجتمعاً بأعضائه التسعة حسب إتفاق الصخيرات، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة بتنفيذ الإتفاق كاملاً بحذافيره، لا بطريقة إنتقائية تستخدم السلطة لأجندات حزبية ومناطقية مشبوهة–حسب البيان .