ليبيا_الآن | ملتقى الجودة وتقييم أداء الجامعات . . . نطلقت في جامعة سرت فعاليا…

#ليبيا_الآن | ملتقى الجودة وتقييم أداء الجامعات

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نطلقت في جامعة سرت فعاليات الملتقى الوطني الثاني لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات الليبية الحكومية بتنظيم من الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم وبرعاية جامعة سرت.

انتظم الملتقى تحت شعار “أينما توجد العراقيل والتحديات فهناك فرص للتحسين والتطوير” وسجل الملتقى حضوراً متميزاً لرئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم ووكيل جامعة سرت للشؤون العلمية والكاتب العام بالجامعة ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة ومديري مكاتب الجودة في 23 جامعة ليبية حكومية من مختلف المدن الليبية.