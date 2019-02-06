ليبيا_الآن | توقعات دولية بعودة قريبة لعمل الشرارة . . . قال الرئيس التنفيدي ل…

#ليبيا_الآن | توقعات دولية بعودة قريبة لعمل الشرارة

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قال الرئيس التنفيدي لشركة OMV النمساوية، اليوم الأربعاء، أنه من المُتوقع أن يتم استئناف إنتاج حقل الشرارة في مارس القادم، بحسب ما نقلته عنه وكالة روتيرز.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد شدد في وقت سابق أنه لا يمكن عودة الإنتاج للحقل إلا بعد ضمان سلامة العاملين وتأمينه بالشكل المطلوب.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي حالة القوة القاهرة في الشرارة الذي يعد من بين أكبر الحقول في ليبيا من حيث الإنتاجية التي تقدر بــ315 ألف برميل يوميا.