ليبيا_الآن | توقعات الطقس في ليبيا . . . أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استم…

#ليبيا_الآن | توقعات الطقس في ليبيا

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أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الخليج والشمال الشرقي بامتداد منخفض جوي يتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن هذا المنخفض مصحوب بتقلبات جوية ورياح نشطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد على أن تنقشع السحب تدريجيا مساء الأربعاء في أغلب مناطق الشمال الغربي وتبقى الفرصة مواتية لسقوط أمطار على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت النشرة أن درجات الحرارة في مختلف المناطق الليبية ستترواح ما بين 7 درجات و18 درجة مئوية خلال 3 أيام فيما تكون درجات الحرارة القصوى بين 12و19 درجة مئوية على مناطق الشمال والداخل ويميل الطقس للاستقرار على أغلب مناطق الوسط والجنوب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و21 درجة مئوية.