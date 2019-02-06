ليبيا_الآن | هيئة السلامة تُحذر من “فيضان المجينين” . . . طالبت هيئة السلامة ا…

#ليبيا_الآن | هيئة السلامة تُحذر من “فيضان المجينين”

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طالبت هيئة السلامة الوطنية طرابلس من المواطنين القاطنين بالقرب من مجرى وادي المجينين بأخذ الحيطة والحذر بسبب فيضانه نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار ووصول مياهه إلى منطقة قصر بن غشير.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتشكيل غرفة عمليات بإمرة رئيس هيئة السلامة الوطنية عبد السلام الجوادي، لتتولى مهام مُتابعة أوضاع المُواطنين القريبين من الوادي والاستجابة لأي نداء من قبلهم.

ووجهت ندائها إلى موظفي باقي فروع الهيئة بالمنطقة الغربية للتأهب للاستجابة لأي طارئ مُتوقع بالمنطقة.