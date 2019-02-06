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المسماري: السراج لا يتحكم في شيء والمجلس الرئاسي تحت سيطرة إرهابيين

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي ببنغازي: «إن فائز السراج لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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