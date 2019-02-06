المسماري: السراج لا يتحكم في شيء والمجلس الرئاسي تحت سيطرة إرهابيين

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي ببنغازي: «إن فائز السراج لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين».