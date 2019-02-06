المسماري: القوات المسلحة وصلت إلى حقل الشرارة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن القوات المسلحة «وصلت إلى حقل الشرارة» بدون قتال أو مقاومة، واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد.

وقال المسماري في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، «هناك تضليل إعلامي كبير جدًّا» ضد الجيش، مشيرًا إلى أن «وحدة التتبع النفسي تمكنت من تحديد الاتجاهات النفسية للخطاب المعادي، وتحديد ضرباتنا الماكنة في نفوس العدو».

واتهم المسماري قناة «الجزيرة» الإخبارية القطرية بقيادة الجهود الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة الليبية، داعيًا المواطنين إلى «الثقة في القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، وعدم الأخذ بجميع ما يقال في ما وصفه بـ(الإعلام المضاد).

وأكد أنهم يستفيدون من «أخطاء الإعلام المضاد»، لافتًا إلى أن «المنطقة من سبها إلى أوباري تحت سيطرة الجيش».

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