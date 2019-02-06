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المسماري: قائد المعارضة التشادية تيمان إرتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي ببنغازي إن «قائد المعارضة التشادية تيمان إرتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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