المسماري: قائد المعارضة التشادية تيمان إرتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي ببنغازي إن «قائد المعارضة التشادية تيمان إرتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر».
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بوابة الوسط
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