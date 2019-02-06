عاجل

المسماري: «الإخوان المسلمين» والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي ببنغازي: «إن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان مثل ما فشلتا في انتخابات مجلس النواب».

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك