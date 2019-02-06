ليبيا_الآن l صرمان تسعى لتسجيل أكبر بالانتخابات البلدية . . . نظمت اللجنة الفر…

#ليبيا_الآن l صرمان تسعى لتسجيل أكبر بالانتخابات البلدية

.

.

.

نظمت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صرمان ندوة بخصوص العملية الانتخابية للمجلس البلدي في دورته الثانية.

وتناولت الندوة العملية الانتخابية وتكثيف الجهود لتسجيل أكثر سجل للناخبين وتوضيح دور المجلس البلدي ومما يتكون، كما وضع الحاضرون هدفا للوصول إلى نحو 51 ألف ناخب وناخبة.

وشهدت الندوة مشاركة رؤساء مراكز الاقتراع بصبراتة وحضور رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية الغرب ومختاري المحلات بالمدينة وعدد من المؤسسات الأخرى.