#ليبيا_الآن l حقل الشرارة تحت سيطرة الجيش الوطني

.

.

.

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، أن قوات من الجيش سيطرت على حقل الشرارة شرقي مدينة أوباري دون قتال.

ويأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر خاص لقناة “218” أن قوات من الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على موقع 186 التابع لحقل الشرارة، مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن بعض أفراد قوة الحماية المسؤولة عن الموقع التحقوا بقوات الجيش الوطني.

وقال المسماري في مؤتمره الأسبوعي، إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى حقل الشرارة واتفقت مع أفراد حمايته، وبناء على ذلك تمت السيطرة على الحقل، مضيفا أنه ليس من أهداف الجيش السيطرة على الحقول النفطية.