ليبيا_الآن | توقيف رئيس “الليبية للاستثمار” بتهم فساد. . . . أكد مصدر فضل عدم…

#ليبيا_الآن | توقيف رئيس “الليبية للاستثمار” بتهم فساد.

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أكد مصدر فضل عدم كشف هويته، توقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الأربعاء، بسجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس على ذمة التحقيق بطلب من النائب العام.

وبين المصدر أن أوامر القبض التي أصدرها النائب العام بحق علي محمود تأتي لإجراء تحقيقات في اتهامات بتجاوزات واختلاسات خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن فوائد أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا قد صُرفت لصالح تمويل جماعات مُسلحة في ليبيا، إلا أن المؤسسة نفت ذلك.