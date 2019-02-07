ليبيا_الآن l “البترول المصرية” تُعلن نمو إنتاج حقل ظهر . . . كشفت وزارة البترو…

#ليبيا_الآن l “البترول المصرية” تُعلن نمو إنتاج حقل ظهر

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كشفت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إنتاج حقل الغاز ظهر، الواقع في البحر المتوسط، وصل إلى مليارين ومئة مليون قدم مكعبة يوميا.

وقالت الوزارة إن شركاء الحقل سيستثمرون مليارا ومئتي مليون دولار في الفترة ما بين 2019-2020، لتعزيز الأنشطة التنموية بمنطقة الحقل.

وأضافت الوزارة أن الاستثمارات بالحقل بلغت ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار في عامي 2018-2019.

يُشار إلى أن حقل الظهر اكتُشف عام 2015 من قبل شركة “إيني” الإيطالية.