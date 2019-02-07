ليبيا_الآن l أمن تاجوراء يحبط عملية تهريب مخطوطات أثرية لأوروبا . . . أحبط عنا…

#ليبيا_الآن l أمن تاجوراء يحبط عملية تهريب مخطوطات أثرية لأوروبا

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أحبط عناصر الأمن المركزي فرع تاجوراء عملية تهريب مجموعة من المخطوطات الأثرية، وتمثال أثري، إضافة لعدد كبير من الليرات الذهبية وقطعة أثرية على شكل بيضة، وقطعة أثرية على شكل ورقة عنب منقوش بها نقش على شكل إمرآة وقطعة أثرية صغيرة.

وأشارت أن عملية ضبط المجموعة، تمت أثناء تفتيش السيارات في إحدى المركبات، وعند التفتيش عثر على هذه المخطوطات السيارة المضبوطة التي كان فيها ثلاثة أشخاص.

وسردت الإدارة العامة في سياق حديثها عن إحباط العملية، بقولها: “كانت خطة المهربين كالأتي إن هذه المخطوطات كانت آتية من الجنوب الليبي ومن ثم اتجهوا بها إلى مدينة زليتن ومن ثم للعاصمة ومنها إلى دولة تونس ومن دولة تونس كانت ستتجه لأوروبا”.