شركة الكهرباء: مجهولون يعتدون على مشغل محطة منطقة السراج جنوب طرابلس

الشركة العامة للكهرباء تعلن في بيان مقتضب نشرته ليل الأربعاء على صفحتها بـ«فيسبوك» وقوع عملية اعتداء من قبل «مجهولين على مشغل محطة منطقة السراج جنوب طرابلس».

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