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شركة الكهرباء: مجهولون يعتدون على مشغل محطة منطقة السراج جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الشركة العامة للكهرباء تعلن في بيان مقتضب نشرته ليل الأربعاء على صفحتها بـ«فيسبوك» وقوع عملية اعتداء من قبل «مجهولين على مشغل محطة منطقة السراج جنوب طرابلس».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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