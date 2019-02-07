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#ليبيا_الآن| بالصور.. انتشار مكثف للشرطة النسائية ببنغازي . . . تواصل الشرطة ال…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بالصور.. انتشار مكثف للشرطة النسائية ببنغازي
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تواصل الشرطة النسائية انتشارها المُكثف في شوارع ومفترقات وميادين بنغازي، بالإضافة إلى تواجدها في محيط المؤسسات والمواقع الحيوية، في إطار مساعيها لتوفير الأمن.

وقالت مديرية أمن بنغازي بصفحتها في “فيسبوك”، الخميس، إن وحدة الشرطة النسائية نفذت حملة واسعة في بنغازي لمتابعة المركبات المخالفة وغير مستوفية شروط المسير الآمن على الطريق وتحرير المخالفات بحقها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الظواهر السلبية.

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