ليبيا_الآن| سينما الجمهورية في طرابلس.. تدخل قائمة التخريب والهدم . . . تداول …

#ليبيا_الآن| سينما الجمهورية في طرابلس.. تدخل قائمة التخريب والهدم

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورا لدار سينما الجمهورية في العاصمة طرابلس، تكشف أنها تعرضت للهدم والتخريب، وأثارت الصور غضب المهتمين والنشطاء بالفنون ومراكزها في طرابلس وكل ليبيا.

ولم تكشف أي جهة مسؤولة في حكومة الوفاق أسباب الهدم لقاعة السينما، التي يتخوّف العديد في ليبيا، أن تكون عملية الهدم لدار سينما الجمهورية، ضمن حملة ضد معالم العاصمة التي أصبحت تواجه التهميش والتخريب والسرقة، كما حدث لتمثال الغزالة.