ليبيا_الآن| “أتلنتك بيش” الجانحة تقترب من الغرق . . . أكد مصدر مطلع من مصلحة ا…

#ليبيا_الآن| “أتلنتك بيش” الجانحة تقترب من الغرق

.

.

.

أكد مصدر مطلع من مصلحة الموانئ في تصريحات أن سفينة “أتلنتك بيش” الجانحة بشاطئ طرابلس أصبحت في وضع سيئ للغاية.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث حول الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيها السفينة وهي مغمورة في مياه البحر بنسبة كبيرة، إلى أنها مهددة بالغرق في أي لحظة.

وشغلت سفينة الحاويات الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد جنوحها في الـ3 من يناير الماضي عند مدخل ميناء طرابلس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية في ذلك الوقت.