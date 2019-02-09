#ليبيا_الآن| شهية طيبة … ما هي الطريقة الصحيحة لتحظير بازين؟
#ليبيا_الآن| شهية طيبة … ما هي الطريقة الصحيحة لتحظير بازين؟
قوة حماية البازين والكسكسي والطين واجتماع الافاقين عملاء قطر وتركيا والشياطين -البارزين وفقد العين وثلاثة او اربعة مجانين – منهم عملاء غرب ليبيا والانبطاحيين – عسكرة الدولة والتشدق بالدين -انه البازين من الشارف الى الكاذب اللعين –مسكين كل من يتوهم انهم من اجل ليبيا هم مجتمعين — لا والف لا انهم من اجل السلطة وتخريب كل ما هو طيب في ليبيا — ادعوا للجيش بالنصر في الجنوب وفي طرابلس وقتل الشيطان الاكبر اللعين –امين
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