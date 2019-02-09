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طائرات حربية حاولت اعتراض طائرة علي كنه ومنعها من النزول بمطار حقل الفيل

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

علمت «بوابة الوسط» من مصدر عسكري أن طائرات حربية حاولت اعتراض طائرة آمر منطقة سبها العسكرية المكلف من المجلس الرئاسي، الفريق علي كنة، من النزول في مطار حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد قادمًا من العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن مضادات أرضية تابعة لقوة علي كنه وجهت نيرانها إلى الطائرات الحربية، ما دفعها إلى الابتعاد وتمكين طائرة كنه من النزول بمهبط مطار حقل الفيل.

 

وأمس الجمعة أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من الهبوط في مجال المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إجبار أي طائرة على الهبوط، إذا حلقت دون تصريح في هذا المجال.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بمجرد دخول اي طائرة الى الاجواء الممنوعة على طائرات سلاح الجو اجبارها على الهبوط في اقرب مهبط يتبع الجيش -اما ما حدث فه خسارة نصف المعركة

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