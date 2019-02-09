المجلس الرئاسي: قصف الطائرة المدنية بمطار حقل الفيل «عمل إرهابي»

اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن «القصف بالصواريخ على طائرة مدنية» قال إنها كانت «تنقل جرحى من حقل الفيل» جنوب غرب البلاد للعلاج في العاصمة طرابلس «عمل إرهابي». مؤكدًا أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر».