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قوات الجيش بدرنة تحتفل بالسيطرة الكاملة على المدينة القديمة وانتهاء العمليات العسكرية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» أن قوات الجيش بدرنة «تحتفل في شوارع المدينة بالسيطرة الكاملة على المدينة القديمة وانتهاء العمليات العسكرية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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