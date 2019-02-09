قوات الجيش بدرنة تحتفل بالسيطرة الكاملة على المدينة القديمة وانتهاء العمليات العسكرية

أكد مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» أن قوات الجيش بدرنة «تحتفل في شوارع المدينة بالسيطرة الكاملة على المدينة القديمة وانتهاء العمليات العسكرية».
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بوابة الوسط
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