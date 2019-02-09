ليبيا_الآن | تحرك لمنع تفشي الأمراض في درنة . . . أصدر وكيل عام وزارة الصحة با…

#ليبيا_الآن | تحرك لمنع تفشي الأمراض في درنة

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أصدر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، تعليماته للقطاع الصحي في مدينة درنة لتشكيل لجنة لتفعيل برامج مكافحة العدوى والطوارئ والاستقصاء الوبائي واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لما بعد الحرب .

وشدد عقوب على أن تكون اللجنة برئاسة مدير إدارة الخدمات الصحية درنة وعضوية مدير مستشفى الوحدة والهلال الأحمر الليبي فرع درنة، لمتابعة تنفيذ برامج مكافحة العدوى وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والتواصل المستمر مع مكتب مكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة بالبيضاء وتزويدها بالتقارير حول سير عملها.