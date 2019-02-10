ليبيا_الآن I انتعاش حركة المُسافرين بمعبر راس جدير . . . صرّح مدير منفذ راس جد…

#ليبيا_الآن I انتعاش حركة المُسافرين بمعبر راس جدير

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صرّح مدير منفذ راس جدير العميد عبد السلام العمراني لـ218 بأن حركة المُسافرين عبر المنفذ الحدودي وصلت إلى 12 ألف مُسافر خلال ثلاثة أيام.

وأشار العميد عبد السلام إلى أن المعبر يشهد حركة نشطة في الفترة الأخيرة بين سيارات مُسافرين وشاحنات بضائع.

وأكد مدير معبر راس جدير أن حركة شاحنات نقل البضائع والسلع تصل إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.

وحول المُختنقات التي يُعاني منها المنفذ، أكد العمراني على حاجة المنفذ إلى مرافق خدمية لاستقبال المواطنين الذين يُجبرون على الانتظار لساعات طويلة بالمنفذ، خاصة الأطفال والنساء والمرضى.

وأضاف العميد بأن معبر راس جدير يشهد هذه الفترة ازدحاماً بنسبة تزيد عن باقي الأيام وذلك لزدياد عدد المُسافرين بين البلدين بمُناسبة عطلة نصف السنة.