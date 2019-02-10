ليبيا_الآن I تشاد تُطيح بقادة حركة مُتمردة قرب الحدود مع ليبيا . . . أعلنت وزا…

#ليبيا_الآن I تشاد تُطيح بقادة حركة مُتمردة قرب الحدود مع ليبيا

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أعلنت وزارة الدفاع التشادية القبض على العشرات من قياديي ما يسمى بـ”اتحاد قوى المقاومة” المتمردة شرقي البلاد من بينهم رئيس أركان الحركة والمتحدث باسمها.

ونقل موقع “الوحدة انفو” عن وزارة الدفاع التشادية، قولها إن العملية التي تمت في ولاية اندي المتاخمة للحدود السودانية الليبية مكنت الجيش التشادي من استعادة عدد كبير من الأسلحة والألغام والذخيرة الحية بالإضافة إلى مضادات للطائرات ومركبات قادرة على حمل أسلحة ثقيلة وعربات مدرعة.

وأشار الموقع نقلا عن مصدر عسكري إلى أن من بين المقبوض عليهم 5 عناصر يحملون الجنسية السودانية، مؤكداً أن المتمردين لم يبدوا أي مقاومة تجاه الجيش.