#ليبيا_الآن I انتشال 3 جُثث من المدينة القديمة في درنة

.

.

.

أعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة عن قيام فريقه بانتشال 3 جُثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة.

وأضاف الهلال الأحمر بصفحته في “فيسبوك” إن عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة.

وبين أنه تم تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات ليتم بعدها دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.











