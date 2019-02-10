عاجل

#ليبيا_الآن I انتشال 3 جُثث من المدينة القديمة في درنة . . . أعلن الهلال الأحمر…

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I انتشال 3 جُثث من المدينة القديمة في درنة
.
.
.
أعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة عن قيام فريقه بانتشال 3 جُثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة.
وأضاف الهلال الأحمر بصفحته في “فيسبوك” إن عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة.
وبين أنه تم تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات ليتم بعدها دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك