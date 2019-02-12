ليبيا_الآن ا “الأم مبروكة” مثال للجد والمثابرة . . . “مبروكة دبوب”، هي سيدة ف…

#ليبيا_الآن ا “الأم مبروكة” مثال للجد والمثابرة

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“مبروكة دبوب”، هي سيدة في السبعين من العمر. إمرأة مكافحة -من بلدة إدري بوادي الشاطيء- أثبتت أن العمر ليس عائقا لتحقيق ما تحلم به، وكانت مثالاً للمرأة الصبور التي نالت جائزتها بعد القراءة والكتابة التي استمرت فيها الأُم مبروكة دبوب منذ 2006 بعد أن ربّت وكبّرت أبناءها.

تعلمت القراءة والكتابة في سن متقدمة ثم حفظت القرآن الكريم في عمر الــ 70

تستمر الحكايات الملهمة في ليبيا منذ سنوات وتحاول أن تقول لمن يصنع العقبات أو يتحجّج بها، أن لا سقف لطموح الإنسان، وما حكاية الأُمّ مبروكة دبّوب، إلا جُزءًا يسيراً من العطاء والمثابرة على تحقيق ما يأمل المرء أن يراه حقيقة على أرض الواقع.