#ليبيا_الآن | لماذا يدعم الجنوب عملية الجيش الوطني؟

نشرت صحيفة “مونيتور” مقالا للصحفية الإيطالية أليساندرا بوتشي قالت فيه إن القبائل الرئيسية الثلاثة في منطقة فزان بجنوب ليبيا، وهي أولاد سليمان والتبو والطوارق، تدعم إلى حد كبير عمليات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وأصدرت جميعها بيانات رسمية تعلن موقفها بشكل واضح.

وأضاف المقال أنه وعلى الرغم من التغطية الإعلامية المحدودة فقد توصل الجيش الوطني الليبي إلى اتفاق مع معظم السلطات القبلية الرئيسية في سبها، ومناطق أخرى في الجنوب الشرقي، إذ أعادت العملية العسكرية بعض الأمن في جزء من البلاد انتشرت فيه عمليات تهريب البشر والوقود والمخدرات منذ فبراير 2011.