ليبيا_الآن| “السياحة”.. كنوز ليبيا المفقودة . . . في ظل الاضطرابات الواقعة على…

#ليبيا_الآن| “السياحة”.. كنوز ليبيا المفقودة

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في ظل الاضطرابات الواقعة على ليبيا منذ 8 سنوات، تهمّش دور السياحة بشكل كبير رهبة من الأحداث الحاصلة والأجواء التي يسودها القلق، وغفل الكثير عن وجود أجمل المناطق التي تحتضنها الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ومن أبرز الأماكن الأثرية التي ربما لم يسمع عنها الكثيرون بسبب فقر البلاد للترويج الإعلامي السياحي هي منطقة جبل واو الناموس التي يشبهها الزوار بـ”قطعة من سطح القمر سقطت على الأرض”، وهو جبل بركاني يقع في جنوب وسط ليبيا، ويعتبر من أكثر مناطق العالم غرابة كونه يتربع على صفيح بركاني خامد ذي صخور بازلتية سوداء.