ليبيا_الآن| مؤسسة النفط تُعلن شروطها لاستئناف إنتاج الشرارة قالت المؤسسة الوطن…

#ليبيا_الآن| مؤسسة النفط تُعلن شروطها لاستئناف إنتاج الشرارة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، إنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.

وأضافت المؤسسة في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أنه بحال تحققت شروطها يمكنها إعادة الموظفين إلى الحقل ورفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.

وأكدت “الوطنية للنفط” أنها لم تتلق مخاطبة رسمية من داخل موقع الشرارة بأن الحقل جرى تأمينه وأصبح آمنا، مبينة أن منطقة حظر الطيران في الجنوب ستكون بحاجة لرفعها للسماح بعودة إمداد الحقول ودخول وخروج العاملين.