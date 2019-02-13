ليبيا_الآن| متاعب الصحافة في ليبيا.. مخاوف لا حصر لها . . . نشرت صحيفة “دي بل…

#ليبيا_الآن| متاعب الصحافة في ليبيا.. مخاوف لا حصر لها

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نشرت صحيفة “دي بلس سي” الألمانية تقريراً حول معاناة الصحفيين والمتاعب التي تواجههم في ليبيا.

وأشار التقرير إلى “تعرض الصحفيين المحليين لعنف المجموعات المُسلحة غير المنضبط في ليبيا نظراً لسيطرة هذه الجماعات على العاصمة، والتي تميل إلى أن تكون أقوى من قوات الأمن الرسمية”، بحسب المقال.

وذكر أنه في يوليو الماضي، دعت القوات البحرية الليبية الصحفيين من وكالات الأنباء العالمية “رويترز” و “وكالة الصحافة الفرنسية” للقدوم إلى ميناء طرابلس لالتقاط صور لقارب به مهاجرين. حيث ذهب 4 صحفيين هناك وبدؤوا بالقيام بعملهم. ثم تعرضوا فجأة لهجوم واعتقال من قبل جماعة مسلحة تتبع مجموعة كانت تسيطر على الميناء.