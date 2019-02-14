ليبيا_الآن | افتتاح مركز شرطة أوجلة بعد صيانته . . . شهدت منطقة الواحات بمدينة…

#ليبيا_الآن | افتتاح مركز شرطة أوجلة بعد صيانته

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شهدت منطقة الواحات بمدينة أوجلة افتتاح المقر الجديد لمركز شرطة أوجلة بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

وقص شريط الافتتاح رئيس قسم الشؤون الإدارية بمديرية أمن أوجلة اجخرة بحضور أعضاء المجلس التسييري أوجلة ومنتسبي مديرية أوجلة اجخرة وعناصر مركز شرطة أوجلة وأعضاء مديرية جالو وعدد من مشايخ وأعيان أوجلة.

وكانت أعمال الصيانة قد تمت من قبل عبر شركة منفذة تعاقدت معها وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، في إطار خطة لصيانة كافة مراكز الشرطة التابعة للحكومة.