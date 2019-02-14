ليبيا_الآن| رواتب لاعبي كرة القدم.. مُفاجآت من العيار الثقيل . . . كشفت صحيفة …

#ليبيا_الآن| رواتب لاعبي كرة القدم.. مُفاجآت من العيار الثقيل

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن قائمة أكثر 10 لاعبين يتقاضون رواتب في لعبة كرة القدم، والتي شملت أرقاماً قياسية ومفاجآت من حيث الأرقام وبعض الأسماء.

وإليك القائمة كاملة:

10- مسعود أوزيل

يتقاضى الألماني من أصول تركية في نادي آرسنال راتباً بقيمة 1.4 مليون جنيه استرليني شهرياً.

9- كيليان مبابي

الفرنسي الشاب البالغ من العمر 20 عاماً وموهبة فرنسا وباريس سان جيرمان، يتقاضى 1.5 مليون جنيه استرليني شهرياً ليحتل المرتبة التاسعة.

8- أليكسس سانشيز

يتقاضى التشيلي لاعب فريق مانشستر يونايتد راتباً بقيمة 2 مليون جنيه استرليني شهرياً.

7- فيليبي كوتينيو

يتقاضى البرازيلي مع فريق برشلونة راتبا بقيمة 2 مليون جنيه استرليني شهرياً.

6- غاريث بيل

ربما كان تواجد الويلزي لاعب ريال مدريد بمثابة مفاجأة في هذه المرتبة بسبب تراجع مستواه مع ريال مدريد وكثرة الإصابات، لكنه يتقاضى راتباً بقيمة 2.2 مليون جنيه استرليني شهرياً.

5- لويس سواريز

فرض سواريز نفسه مع تقاضيه راتباً بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني شهرياً.

4- نيمار

البرازيلي صاحب الرقم القياسي كأغلى لاعب كرة قدم في التاريخ يتقاضى أجراً بقيمة 2.7 مليون جنيه استرليني شهرياً.

3- أنطونيو غريزمان

استطاع فريق أتليتكو مدريد إقناع الفرنسي غريزمان البقاء في النادي مقابل أن يكون أعلى ثالث راتب في العالم بقيمة 2.9 مليون جنيه استرليني شهرياً.

2- كريستيانو رونالدو

رغم تقدمه في السن (34 عاماً) إلا أن فريق يوفنتوس جعل من رونالدو ثاني أعلى راتب في العالم بقيمة 4.1 مليون جنيه استرليني شهرياً.

1- ليونيل ميسي

ليس غريباً أن يحتل المرتبة الأولى بسبب القيمة العالية لفريقه برشلونة ويتقاضى أجراً مرتفعاً بقيمة 7.4 مليون جنيه استرليني شهرياً