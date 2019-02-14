ليبيا_الآن I ليبيا بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال . . . أضافت المفوض…

#ليبيا_الآن I ليبيا بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال

.

.

.

أضافت المفوضية الأوروبية الأربعاء ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران وباكستان وبنما.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية مراجعة وفحص المدفوعات المتعلقة بالمؤسسات الليبية باعتبارها من ضمن القائمة السوداء.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا قد اعتمدت في أكتوبر نوفمبر الماضي الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال برئاسة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.