ليبيا_الآن I 40 رئيساً يُناقشون أزمات ليبيا في ميونخ . . . تستضيف ميونخ الألم…

#ليبيا_الآن I 40 رئيساً يُناقشون أزمات ليبيا في ميونخ

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تستضيف ميونخ الألمانية سنوياً مؤتمرا واسعاً للأمن، بمُشاركة حكومات ورؤساء دول وخبراء أمنيين لمُناقشة اضطرابات العالم وتقلباته. حيث اتخذ القائمون عليه هذا العام من “مراقبة الأسلحة” عنواناً عريضاً للمؤتمر الذي سيكون بحضور قرابة 40 رئيس حكومة ودولة، و100 وزير.

وستكون مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر عبر المجلس الرئاسي ممثلاً في شخص رئيسه فايز السراج الذي حط في ميونخ مثقلاً بملفات الإرهاب والهجرة وقوات المعارضة الأجنبية وتغول الميلشيات وتفشي الجريمة. ملفات تجعل من ليبيا محط أنظار العالم وبؤرة صراع تستوجب مناقشة أسباب انزلاقها وطرح الحلول لانتشالها، وهو ما سيتوجب على السراج القيام به في لقاءاته الثنائية التي سيجريها في المؤتمر كما كشف مكتبه الإعلامي.