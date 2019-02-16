ليبيا_الآن I نسبة صادمة لمُعدّل البطالة بين شباب #ليبيا أصدر صندوق النقد الد…

#ليبيا_الآن I نسبة صادمة لمُعدّل البطالة بين شباب #ليبيا

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي تحت شعار “مصدر للنمو لم يستغل بعد”، تضمّن مؤشرات حول طبيعة الاقتصاد الليبي.

وتناول التقريرعددا من المؤشرات بحسب أحدث إحصائية خاصة بالاقتصاد الليبي من بينها نسبة البطالة بين الشباب إذ بلغت 45.2% بينما بلغ مستوى البطالة العام 18.7%.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي للعام 2017 بلغ 33.3 مليار دولار بينما كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من ذات العام 4.850 دولار.

وذكر التقرير أن نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين2013/2017 بلغ 25.5%، فيما بلغت نسبة التضخم عن ذات الفترة 15.0%.

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