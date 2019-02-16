ليبيا_الآن| برنامج لتسليط الضوء حول دور الإعلام في استقرار ليبيا . . . أقيمت …

#ليبيا_الآن| برنامج لتسليط الضوء حول دور الإعلام في استقرار ليبيا

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أقيمت بفندق المهاري بطرابلس دورة علمية تحت عنوان “إدارة الإعلام والعلاقات العامة و دورهما في الاستقرار والتنمية” والتي تنظّمها منظمة مدرّبون بلا حدود وبرعاية ماسية من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق.

وقد افتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين فعاليات هذا المهرجان بكلمة أكّد فيها على أهمية دور الإعلام والعلاقات العامة في استقرار المجتمع ، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه المهرجانات والملتقيات الهادفة التي من شأنها زيادة الوعي المجتمعي.