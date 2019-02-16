ليبيا_الآن I تنافس لتحسين خدمات الاتصالات في ليبيا . . . بعد احتكار طويل لقطاع…

#ليبيا_الآن I تنافس لتحسين خدمات الاتصالات في ليبيا

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بعد احتكار طويل لقطاع الاتصالات في ليبيا طيلة السنوات قبل عام 2011، دخل مؤخراً القطاع الخاص لتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين عن طريق العشرات من الشركات التي ساهمت في تقديم الخدمة حتى للمناطق البعيدة.

ولم يقتصر تأثير منافسة القطاع الخاص في مجال الاتصالات على الأسعار فقط بل خلقت فرص عمل للعاطلين من الخريجين من مُختلف المجالات.

وشكّلت هذه النقلة دافعاً قوياً لعدد من رجال الأعمال للاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت وتطوير مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، إضافة إلى المُنافسة على تقديمها بأسعار مُنافسة.

ويأمل المواطنون في أن تتحسن خدمة الاتصالات في الوقت الذي تتعرض فيه البنية التحتية إلى التهالك بسبب عدم الاستقرار الأمني.