عاجل

#ليبيا_الآن| الرئاسي: الحلول العسكرية مرفوضة في ليبيا . . . نادى المجلس الرئاسي…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الرئاسي: الحلول العسكرية مرفوضة في ليبيا
.
.
.
نادى المجلس الرئاسي كافة الأطراف في ليبيا إلى التنسيق الأمني والعسكري لمُكافحة الإرهاب وصدّه عن البلاد، مُحذراً من العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام السياسي الحاصلة.

وأشار الرئاسي في بيان له بمُناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الـ17 من فبراير، إلى أن الجميع بات يعلم أنه لا مكان للحلول العسكرية في أزمة ليبيا، مؤكداً رفضه لأي تحرّكات عسركية فردية وعشوائية يكون “الغرض الظاهر” منها مُكافحة الإرهاب، فيما يهدف قادتها إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلالها، بحسب وصفه.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا ذيوث يا مجهول الاصل يا خسيس يا منجوس. من انت حتي ترفض او تقبل ؟؟؟ انك في نظرنا نكره. و كلب زي اي كلب ضال. نحن الليبيين من يقرر الحلول و لست انت يا ذيوث يا عميل. الجيش العربي الليبي. نحن معه قلبا و قالبا و الحل النهائي بيد الجيش يا خسيس يا معفن يا جبان

    رد

  • قل لنا كيف تكون الحلول ؟ هل بالتطبيل والدربوكة أم بعزم الرجال ؟
    (( ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه …………… ماذا ؟ ))

    رد