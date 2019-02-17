ليبيا_الآن| الرئاسي: الحلول العسكرية مرفوضة في ليبيا . . . نادى المجلس الرئاسي…

#ليبيا_الآن| الرئاسي: الحلول العسكرية مرفوضة في ليبيا

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نادى المجلس الرئاسي كافة الأطراف في ليبيا إلى التنسيق الأمني والعسكري لمُكافحة الإرهاب وصدّه عن البلاد، مُحذراً من العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام السياسي الحاصلة.

وأشار الرئاسي في بيان له بمُناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الـ17 من فبراير، إلى أن الجميع بات يعلم أنه لا مكان للحلول العسكرية في أزمة ليبيا، مؤكداً رفضه لأي تحرّكات عسركية فردية وعشوائية يكون “الغرض الظاهر” منها مُكافحة الإرهاب، فيما يهدف قادتها إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلالها، بحسب وصفه.