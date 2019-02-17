ليبيا_الآن I سلامة ينتقد بحدّة الطبقة السياسية في ليبيا . . . وجه المبعوث الأم…

#ليبيا_الآن I سلامة ينتقد بحدّة الطبقة السياسية في ليبيا

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وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مُجدداً انتقادات حادة للأجسام السياسية، إذ قال في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الطبقة السياسية في ليبيا أكبر عائق يقف أمام تقدم البلاد.

ووصف سلامة ما أسماه بحزب الأوضاع القائمة، بأنه أكبر حزب في ليبيا، وأعضاؤه منقسمون شكلاً، لكنهم متضامنون حقيقة على البقاء رغما عن الخلافات الشكلية.

وذكّر المبعوث الأممي خلال حديثه بالحالة الأمنية التي كان يعيشها الجنوب وقت زيارته، مؤكداً أن البعثة تدعم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من قبل أي طرف ليبي دون أي تحفظ، وأنها تنأى بنفسها عن الحسابات السياسية.