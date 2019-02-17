#ليبيا_الآن I المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط تستمران في إمداد الجنوب الليبي بالمزيد من قوافل الوقود والغاز.

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تعلن شركة البريقة لتسويق النفط عن استكمال الاستعدادات لإنطلاق القافلة السادسة والتي من المقرّر أن تنطلق بإذن الله تعالى من مستودع مصراته باتجاه مستودع سبها النفطي يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019م وهي محملة بمختلف أنواع المحروقات.

وتثني الشركة مرة أخرى على مجهودات عمداء البلديات والمجالس الإجتماعية، وكذلك على كل الجهود المبذولة من قبل مسئولي ومستخدمين مستودع مصراته ومسئولي وسائقي جمعية النقل بالإضافة الى آمراء المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك وسبها والمنسق الأمني لمناطق الجنوب، الذين يقومون بتأمين مسار شاحنات الوقود حتى مستودع سبها النفطي الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه إتجاه منطقته وأهله.