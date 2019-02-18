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#ليبيا_الآن| الحرس البلدي سرت يطلق حملة للتفتيش على المواد الغذائية داخل المحال…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الحرس البلدي سرت يطلق حملة للتفتيش على المواد الغذائية داخل المحال التجارية والأسواق ببلدية سرت.




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قناة الان

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