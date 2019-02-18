#ليبيا_الآن| الحرس البلدي سرت يطلق حملة للتفتيش على المواد الغذائية داخل المحال التجارية والأسواق ببلدية سرت.
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