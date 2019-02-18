ليبيا_الآن| بحث سبل معالجة تكدس القمامة في #تاجوراء . . . زار وزير الحكم المح…

#ليبيا_الآن| بحث سبل معالجة تكدس القمامة في #تاجوراء

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زار وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبد الله الطاهر بلدية تاجوراء لبحث الصعوبات والمختنقات داخل البلدية وعلى رأسها تكدس القمامة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن الزيارة التفقدية شهدت تقدم المجلس البلدي تاجوراء عرضا لإمكانية استحداث محلات داخل البلديات ومناقشة الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي والميزانيات التي يتم تخصيصها للبلديات وآلية صرفها.

وبحسب البيان تم التطرق أيضا إلى مسألة نقل الاختصاص وإبداء الآراء الجدية بشأن هذا الملف الحيوي، فضلا عن التنسيق مع باقي الوزارات لمعالجة العديد من المشاكل ومن بينها مشكلة المياه والصرف الصحي .



