ليبيا_الآن| قرار الحرية.. 243 يوما غيّرت تاريخ ليبيا . . . نستعرض لكم في النقا…

#ليبيا_الآن| قرار الحرية.. 243 يوما غيّرت تاريخ ليبيا

.

.

.

نستعرض لكم في النقاط التالية أهم المحطات التي مرت بها ثورة السابع عشر من فبراير 2011، بعد معارك دامت لـ8 أشهر و3 أيام وانتهت بسقوط نظام معمر القذافي.

لكن وبعد طي صفحة النظام السابق دخلت البلاد مرحلة انتقالية تخللها تعقيد سياسي وأمني لم تخلُ من انقسامات وخلافات حتى يومنا هذا.

وتاليا أهم محطات ثورة فبراير:

– 4 فبراير2011: تقارير صحفية قالت إن دعوات عبر الانترنت انطلقت لبدء ثورة يوم 17 فبراير.

– مساء 16 فبراير تظاهر المئات في بنغازي بعد اعتقال محام وناشط، فقمع الأمن المتظاهرين وأصيب العشرات، وقتل متظاهرين في البيضاء والقبة، فتزايدت الاحتجاجات وامتدت لبقية المدن.

– تدشين صفحات في “فيسبوك” لتوجيه الثوار.

– 17 فبراير: بدأت الثورة الليبية رسمياً، واستعمل الأمن الأسلحة ضد الثوار.

– 18 فبراير: وصل الثورة لـ16 مدينة من بينها طرابلس، وحرر الثوار معظم مناطق بنغازي، وتم رفع العلم الليبي بألوانه.

– 21 فبراير: بدأ مسلسل استقالة وزراء وسفراء ليبيين، وانشقاق شخصيات رسمية عن النظام.

– 22 فبراير: معمّر القذافي يخطب ويقول: “أنا قائد ثورة ولست زعيما”.

– 23 فبراير: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نظام القذافي.

– 27 فبراير: تشكيل المجلس الوطني الانتقالي برئاسة وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل.

– 19 مارس: الناتو يعلن بدء عملية “فجر الأوديسا” وقرار بحظر جوي على ليبيا، وتنفيذ ضربات جوية.

– 13 أبريل: الاعتراف دولياً بالمجلس الانتقالي.

– 11 مايو: الثوار يسيطرون على مطار مدينة مصراتة، وهي نقطة تحول كبيرة بمسار المعركة.

– منتصف مايو حتى منتصف أغسطس: كان الجمود العسكري والكر والفر سيد الموقف.

– 13 أغسطس: تحرير مدينة غريان تمهيداً لمعركة طرابلس.

– 19 أغسطس: تحرير مدينة الزاوية الاستراتيجية.

– 20 أغسطس: تحرير غالبية طرابلس، والقذافي يهرب لمدينة سرت.

– 23 أغسطس: الثوار يدخلون بيت الصمود في باب العزيزية مقر إقامة القذافي.

– 20 أكتوبر: القبض على القذافي وقتله في سرت خلال هروبه، وتبدأ ليبيا مرحلة جديدة.

– 19 نوفمبر: اعتقال سيف الإسلام القذافي.

– 9 أغسطس 2012: المجلس الانتقالي يُسلّم السلطة للمؤتمر الوطني العام المُنتخب.

– 27 فبراير 2013: إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.

– 20 فبراير 2014: انتخاب لجنة الستين لصياغة الدستور.

– 13 مارس 2014: المؤتمر العام يسحب الثقة من رئيس الوزراء علي زيدان، لتشكيل حكومة جديدة.

– 16 مايو 2014: المشير خليفة حفتر يعلن بدء عملية “الكرامة” ضد جماعات إرهابية.

– 4 أغسطس 2014: البرلمان يبدأ العمل ونال الاعتراف الدولي، لتندلع خلافات الشرعية بينه وبين المؤتمر الوطني العام.

– 15 يناير 2015: بدء محادثات جنيف بين معسكر برلمان طبرق ومعسكر المؤتمر الوطني.

– 29 أكتوبر 2015: الأمم المتحدة تعين الألماني مارتن كوبلر مبعوثا جديدا إلى ليبيا.

– 12 نوفمبر 2015: تنظيم داعش يسيطر على مدينة سرت.

– 6 ديسمبر: توقيع اتفاق بين مجلس النواب والمؤتمر العام في تونس.

– 17 ديسمبر: توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين.

– 5 فبراير2016: الناتو لا يستبعد مواجهة داعش عقب تشكيل حكومة وحدة.

– 14 فبراير: تشكيل حكومة الوفاق من 18 وزيرا.