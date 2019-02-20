#ليبيا_الآن | محل ملابس مجاني في سرت

مبادرة لفعل الخير ومد يد العون للمحتاجين

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قام أهل الخير والمبادرة في مدينة سرت بتخصيص محل خيري مجاني لمساعدة المحتاجين والمعوزين ومن تقطعت بهم السبل بالمدينة.

عرض القيمون على المحل -رغم بساطة تجهيزه – ملابس للأطفال وللنساء وللرجال، منها الجديدة وأخرى مستعملة وعلقت على الجدران بعض العبارات لدعوة المحتاجين أن يأخذوا ما أرادوا وللمقتدرين من زوار المحل أن يبادروا بالتبرع بما لديهم.

وتأتي هذه المبادرة -حسب المشرفين- للحد من معاناة الكثير من المواطنين خاصة مع نقص السيولة وفقدان الكثيرين للمأوى بعد الحرب التي شهدتها المدينة لدحر فلول داعش.