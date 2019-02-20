ليبيا_الآن| سعر صرف الدولار يُواصل الارتفاع . . . سجلت العملات الأجنبية في الس…

#ليبيا_الآن| سعر صرف الدولار يُواصل الارتفاع

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سجلت العملات الأجنبية في السوق السوداء في طرابلس وزليتن ارتفاعاً من جديد أمام الدينار الليبي مع بداية تداولات المُتعاملين اليوم الأربعاء.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 4.440 دنانير محققا بذلك مكسبا قدره 5 قروش بالمقارنة مع سعر إغلاق السوق مساء أمس الثلاثاء.

وعاد سعر اليورو للارتفاع مجددا حيث تم تداوله في السوق السوداء بـ 5.040 دنانير مرتفعا بذلك بقيمة 3 قروش بالمقارنة مع إغلاق أمس.

اما الذهب كسر عيار 18 فقد تم تداوله في سوق المشير بمدينة طرابلس صباح اليوم بـ 140 دينارا بزيادة قيمتها 3 دنانير مُقابل سعره عند إغلاق تعاملات السوق أمس.

يُشار إلى أن أنباء تأجيل موعد صرف المنحة المالية المُخصصة لأرباب الأسر والبالغ قيمتها 500 دولار، قد رفع أسعار الدولار بشكل طفيف وتدريجي، وسط ترقّب لقرار رسمي من قبل مصرف ليبيا المركزي حول هذا الشأن.