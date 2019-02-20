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#ليبيا_الآن| سيولة بالملايين تصل مصرف الجمهورية بكاباو .. . . بعد شهرين من غيا…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سيولة بالملايين تصل مصرف الجمهورية بكاباو
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بعد شهرين من غيابها عن مصرف الجمهورية في مدينة كاباو وصلت يوم أمس الثلاثاء، سيولة نقدية قيمتها 3 ملايين و500 ألف دينار خصصت له من المركزي في طرابلس.

وحددت إدارة الفرع سقف السحب عند 500 دينار لكل مواطن، الأمر الذي لم يلق الترحيب من الزبائن وأثار غضبهم باعتباره لا يُلبّي حاجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد.

وكان المصرف المركزي قد أعلن الاسبوع الماضي عن إرسال 170 مليون دينار لمصارف مدن جبل نفوسة بما فيها مدينة كاباو.

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قناة الان

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