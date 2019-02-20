ليبيا_الآن I تمنينا فقط ان نشرب قطرة مياه قبل ان نموت.. عندما حاصر #داعش #س…



#ليبيا_الآن I تمنينا فقط ان نشرب قطرة مياه قبل ان نموت.. عندما حاصر #داعش #سنجار

ربعُ مليون عراقي أيزيدي نزحوا من قراهم وبلداتِهم الواقعة شمال وجنوب جبل سنجار، هربا من الموت على يد مسلحي داعش. استطاع حوالى مئة وثلاثين ألفا من النازحين عبورَ الحدودِ نحو سوريا في اليوم الأول لهجوم داعش على الجبل ومحاصرةِ الهاربين بغية قتل الرجال منهم وسبي النساء. أما الباقون الذين لم يسعفْهم الوقتُ للنجاة، فشهدت حجارةُ جبل سنجار على قصصهم..

قصص الجوع والعطش والموت طوال الحصار الذي استمر قرابة عشرة أيام. منذ ذلك اليوم، قتل داعش أكثرَ من ثلاثة آلاف عراقي أيزيدي، واختطف أكثر من ستة آلاف، نصفهم من النساء اللواتي حولهن سبايا، ونحو ألف من الاطفال الذين حولهم قسرا مجندين ومقاتلين في صفوف داعش. انها المآساة الحقيقية

تابعوا الحلقة الأولى من برنامج نار الفتنة في موسمه الثالث غدا الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية

#نار_الفتنة #جبل_سنجار #الإيزيديين

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